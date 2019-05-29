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Брянск избавится от тополей

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В Брянске вырубят все старые тополя. Их заменят на другие породы деревьев. О планах журналистам рассказал глава города Александр Хлиманков.

По его словам, которые приводит интернет-газета «Брянские новости», старые деревья, которые сейчас спиливают, уже подгнили. Также людей раздражает тополиный пух.

Впрочем, градоначальник высказался против замены тополей на декоративные клены и другие низкие деревья. Хлиманков сообщил, что будут высаживаться полноценные деревья. Какие именно — решат специалисты.

Ранее врачи посоветовали аллергикам способ защиты от тополиного пуха. Сам он не является аллергеном, но способен накапливать на себе и переносить пыльцу. Медики сказали, что защититься от воздействия пуха можно при помощи очков и промывания носа морской водой.

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