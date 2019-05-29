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Паспортизацию велосипедов проводят в Саратове

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Полиция в Саратове проводит акцию «Сохрани свой велосипед». Сотрудники правоохранительных органов фиксируют информацию о транспортных средствах и их владельцах.

Для получения паспорта необходимо сообщить марку велосипеда, его серийный номер, отличительные особенности и список людей, которые могут им пользоваться. Регистрацию проводят участковые, наряды велопатруля, а также передвижные пункты полиции на проспекте Кирова, новой набережной и в поселке Затон. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В правоохранительных органах поясняют, что в летнее время велосипеды часто становятся объектами кражи. Информация о велосипедах необходима исключительно полиции, в налоговую службу реестр передаваться не будет.

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