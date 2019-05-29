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Трассы для мотокросса и для лыжероллеров построят на Сахалине

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На Сахалине администрация Смирныховского района ищет подрядчика, который выполнит инженерно-изыскательные работы для строительства спортивного комплекса для занятий зимними видами спорта и мотокросса в поселке Смирных. На эту цель из муниципального бюджета выделили 1,42 млн рублей.

Спортивный комплекс заменит существующую лыжную базу, состоянием которой давно обеспокоены местные жители. Там построят новые здания, трассы для мотокросса и для лыжероллеров, сообщает ИА SakhalinMedia. Результаты инженерных изысканий будут использованы для разработки проектной и рабочей документации.

Аукцион по выбору подрядной организации назначен на 10 июня. На выполнение всех работ победителю торгов отводится 90 дней с даты заключения контракта.

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