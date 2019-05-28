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В Москве построят новый спорткомплекс площадью 14 тыс. кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Власти Москвы задумали построить в «новой Москве» новый спорткомплекс площадью 14 тыс. кв. м. Об этом пишет НСН.

Строительством займется победитель электронного аукциона, организатором которого выступает столичный департамент по конкурентной политике. По словам главы ведомства Геннадия Дегтева, в торгах на право аренды земельных участков под физкультурно-оздоровительные комплексы активно участвуют инвесторы.

Объект возведут вблизи деревни Марушкино. В нем разместят не только крупный спортивный комплекс, но и торгово-офисные помещения. Участок под строительство находится в развивающемся районе ТиНАО недалеко от Боровского шоссе. По мнению экспертов, новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет востребованным и прибыльным.

Стартовая цена годовой аренды составляет 13,7 млн рублей. Аукцион состоится 27 июня, с победителем заключат договор аренды сроком на четыре года и шесть месяцев.

В феврале в Московской области в поселке Глебовское Истринского района построили новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью почти 2,3 тыс. кв. м.

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