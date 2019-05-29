Монумент «Танк Т-34» восстановят в Пензе

В Пензе планируют восстановить монумент «Танк Т-34», который установлен на улице Карла Маркса. Соответствующее поручение дал глава Пензенской области Иван Белозерцев.

Во вторник, 28 мая, в краеведческом музее состоялось совещание по вопросу восстановления. В нем приняли участие министр промышленности, транспорта и инновационной политики региона Михаил Торгашин и представители промышленных предприятий, пишет ИА «Пенза-пресс».

Как сообщает пресс-центр правительства области, была достигнута договоренность о проведении диагностики и дефектовки узлов и агрегатов танка. После проведения этих процедур стартуют восстановительные работы.

Монумент «Танк Т-34» был установлен в Пензе в 1981 году. Он символизирует собой внесение жителями региона в Фонд обороны страны более 129 млн рублей. На них были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.