Huawei судится с США

Компания Huawei намерена оспорить попадание в черный список. Китайцы апеллируют к американскому законодательству: запрет на покупку американских технологий противоречит конституции. Ранее министерство торговли США внесло компанию в черный список. Причины — деятельность, противоречащая национальной безопасности Америки. С китайской корпорацией приостановили сотрудничество Google и Panasonik.