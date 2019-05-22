Россияне избавляются от HUAWEI

На российских сайтах появились десятки свежих объявлений о продаже смартфонов, электронных часов и наушников HUAWEI. Россияне начали избавляться от техники китайского производителя. Всё — из-за разрыва с Google, Intel и другими американскими компаниями. Пользователи боятся, что техника сначала перестанет обновляться, а затем работать.