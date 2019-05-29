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Производство мяса выросло в Тамбовской области

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С начала года в Тамбовской области произведено 161,8 тыс. т мяса. Специалисты отмечают рост количества продукции, а также поголовья животных.

По данным Тамбовстата, аграрии выпустили 99,9 тыс. т мяса птицы, порядка 60,7 тыс. т свинины, более 1 тыс. т мяса крупного рогатого скота. Это на 6,3% больше, чем за аналогичное время 2018 года. Поголовье свиней в регионе выросло на 16,1%. Валовый надой молока за первые четыре месяца года составил 23,1 тыс. т. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Доля агропромышленного комплекса в валовом региональном продукте составляет порядка 30%. В Тамбовской области создали базу данных по производителям, пахотным землям, сформированы карты землепользования. Производители используют почвенные датчики, автопилоты и другую технику, которая позволяет получать высокие урожаи.

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