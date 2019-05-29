Пожар произошел в мэрии Комсомольска-на-Амуре

Вечером 28 мая на номер 101 поступил сигнал о возгорании в подвальном помещении мэрии Комсомольска-на-Амуре. Прибывшие пожарные установили, что в электрощитовой произошло замыкание силового кабеля.

Пламя удалось сбить за несколько минут, однако пока аварийная бригада электросетей обесточивала здание, огонь успел распространиться по кабелю на фасаде. В 21:49 (хбр) пожар был полностью ликвидирован, сообщает ИА AmurMedia.

В момент происшествия в учреждении находились только вахтер и охранник ЧОПа. Пострадавших нет. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.