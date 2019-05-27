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Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Хабаровске

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В Хабаровске произошел пожар в одноэтажном многоквартирном доме. Погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании кровли на доме поступило на пульт спасателей 26 мая около 2 часов ночи. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 16 человек, в том числе трое детей, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Локализовать пожар удалось в 2:45, еще через полчаса огонь потушили. Площадь возгорания составила 250 кв. м.

При разборе завалов было обнаружено тело погибшего. Его личность устанавливается.

Причины пожара устанавливаются. По факту произошедшего организована проверка. Жильцы дома временно разместились у родственников и знакомых.

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