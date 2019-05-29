Путин встретился с Назарбаевым в Казахстане
Начался визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан.
Российский лидер встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, поблагодарив его за успешное сотрудничество.
Президент РФ примет участие в юбилейном заседании ВЕЭС. Совещание посвящено пятилетию подписания Договора о ЕвразЭС.
Начался визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан.
Российский лидер встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, поблагодарив его за успешное сотрудничество.
Президент РФ примет участие в юбилейном заседании ВЕЭС. Совещание посвящено пятилетию подписания Договора о ЕвразЭС.