Пьяный украинский депутат устроил перепалку в прямом эфире

Зрители украинской телепрограммы на телеканале ZIK заподозрили народного депутата Игоря Мосийчука в появлении пьяным в эфире.

Во время программы, в которой Мосийчук был ключевой фигурой и отвечал на вопросы дозвонившихся, один из зрителей высказал по телефону предположение, что нардеп нетрезв.

«Вы можете оценивать как угодно. Я нахожусь в состоянии, в каком я есть», — ответил Мосийчук.

Через некоторое время, когда беседа закончилась, он снова вспомнил про разговор и устроил скандал в студии.

«Все эти уроды, которые звонят и рассказывают: нетрезвое состояние, идиот, дурак и тому подобное… Это все люди, которые направляются из определенного центра. Господи, дай им понимания. Не будем уточнять, но мы все понимаем, из какого», — сказал он.

В ответ на просьбу ведущего проявить уважение к зрителям депутат задал вопрос: «А у меня нет уважения?»

Политик также высказал мнение, что звонок был сделан для того, чтобы подорвать его репутацию.