Названы самые востребованные в России профессии

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда провел опрос среди работодателей и составил список профессий рабочих и специалистов среднего звена, которые более всего востребованы на рынке труда.

Исследование проводилось для государственного информационного ресурса «Справочник профессий» Минтруда.

Опрос проводился среди 26,9 тыс. организаций. При этом востребованными по мнению предприятий являются 33 тыс. профессий. Аналитики выделили четь более 1 тыс. самых необходимых специалистов, пишет «Российская газета».

Самой востребованной профессией среднего звена оказался продавец-кассир. Порядка 980 респондентов заявили о необходимости данных работников.

На втором месте оказались повара (862). Третьими стали педагоги профессионального и дополнительного образования (557 опрошенных).

Вошли в топ-10 и такие специальности, как юристы, медсестры, бухгалтеры, делопроизводители, специалисты по социальной работе и специалисты по закупкам.

Также работодатели сообщили о потребности в представителях таких «новых» профессий, как сити-фермеры, операторы 3D-принтера и инструкторы по интернет-серфингу.

В январе эксперты назвали профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем.