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Названы самые востребованные в России профессии

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда провел опрос среди работодателей и составил список профессий рабочих и специалистов среднего звена, которые более всего востребованы на рынке труда.

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Исследование проводилось для государственного информационного ресурса «Справочник профессий» Минтруда.

Опрос проводился среди 26,9 тыс. организаций. При этом востребованными по мнению предприятий являются 33 тыс. профессий. Аналитики выделили четь более 1 тыс. самых необходимых специалистов, пишет «Российская газета».

Самой востребованной профессией среднего звена оказался продавец-кассир. Порядка 980 респондентов заявили о необходимости данных работников.

На втором месте оказались повара (862). Третьими стали педагоги профессионального и дополнительного образования (557 опрошенных).

Вошли в топ-10 и такие специальности, как юристы, медсестры, бухгалтеры, делопроизводители, специалисты по социальной работе и специалисты по закупкам.

Также работодатели сообщили о потребности в представителях таких «новых» профессий, как сити-фермеры, операторы 3D-принтера и инструкторы по интернет-серфингу.

В январе эксперты назвали профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем.

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