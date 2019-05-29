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В России может появиться субсидия для многодетных отцов

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал». Эту субсидию предлагают выплачивать после рождения третьего ребенка.

«Отцовский капитал» не будет исключать материнский и станет дополнительной мерой финансовой поддержки.

По словам авторов проекта, по своему размеру он будет сопоставим с материнским (в настоящее время — 453 тыс. рублей) и выплачиваться будет при условии, если дети воспитываются в одной семье, находящейся в зарегистрированном браке.

Реализовывать проект, скорее всего, начнут с Дальнего Востока. В число регионов первого этапа также, вероятно, войдут Калининградская область, Севастополь и Крым.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий:

Отцы и деньги: в России могут ввести семейные выплаты для многодетных пап

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