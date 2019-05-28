Xiaomi показал «убийцу флагманов»

Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает портал Phone Arena.

Издание назвало новый смартфон «убийцей флагманов». Redmi K20 Pro работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855. На нем же функционируют устройства из премиальных линеек других компаний, таких как Samsung и LG.

Устройство, диагональ которого равна 6,4 дюйма, оснащено конструкцией с двумя камерами (20-мегапиксельная фронтальная и 48-мегапиксельная основная). Она выдвигается из корпуса при запуске приложения.

В базовой комплектации у смартфона 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб хранилища. Отмечается, что слота под карту microSD в устройстве нет. Смартфон оснастили технологией быстрой зарядки, которая занимает 80 минут.

Продажи Redmi K20 Pro стартуют в Китае в субботу, 1 июня, его стоимость будет начинаться с $361.

В апреле стало известно, что Xiaomi подала патент на дизайн смартфона с выступающей «челкой». На зарегистрированных эскизах изображены три модели. Все они обладают полноэкранным дисплеем, а на выступе размещены двойная селфи-камера и разговорный динамик.

21 марта Xiaomi презентовала универсальный пульт дистанционного управления с ИК-сигналом. Он действует в радиусе 10 м и благодаря системе Mijia Universal Remote Control поддерживает больше 6 тыс. различных устройств вне зависимости от производителя. Внешне пульт напоминает хоккейную шайбу.