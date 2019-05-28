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Xiaomi показал «убийцу флагманов»

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Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает портал Phone Arena.

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Издание назвало новый смартфон «убийцей флагманов». Redmi K20 Pro работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855. На нем же функционируют устройства из премиальных линеек других компаний, таких как Samsung и LG.

Устройство, диагональ которого равна 6,4 дюйма, оснащено конструкцией с двумя камерами (20-мегапиксельная фронтальная и 48-мегапиксельная основная). Она выдвигается из корпуса при запуске приложения.

В базовой комплектации у смартфона 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб хранилища. Отмечается, что слота под карту microSD в устройстве нет. Смартфон оснастили технологией быстрой зарядки, которая занимает 80 минут.

Продажи Redmi K20 Pro стартуют в Китае в субботу, 1 июня, его стоимость будет начинаться с $361.

В апреле стало известно, что Xiaomi подала патент на дизайн смартфона с выступающей «челкой». На зарегистрированных эскизах изображены три модели. Все они обладают полноэкранным дисплеем, а на выступе размещены двойная селфи-камера и разговорный динамик.

21 марта Xiaomi презентовала универсальный пульт дистанционного управления с ИК-сигналом. Он действует в радиусе 10 м и благодаря системе Mijia Universal Remote Control поддерживает больше 6 тыс. различных устройств вне зависимости от производителя. Внешне пульт напоминает хоккейную шайбу.

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