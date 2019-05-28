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Бельгийский король прошел ДНК-тест для установления отцовства Дельфины Боэль

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Фото: TASS/Zuma/Reporters
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Отошедший от дел бельгийский король Альберт II прошел ДНК-тест, чтобы установить отцовство его предполагаемой незаконнорожденной дочери Дельфины Боэль. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе кратком заявлении адвокатов Альберта II, передает ТАСС.

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Отмечается, что результаты теста останутся тайной для всех участников судебного дела, в рамках которого бывшего монарха обязали пройти ДНК-анализ, пока не будет вынесено решение по апелляции адвокатов короля, оспоривших правомочность судебного постановления.

Апелляционный суд Брюсселя обязал Альберта II пройти тест на установление отцовства 5 ноября 2018 года. Отмечалось, что отказ считался бы косвенным признанием.

Боэль добивается признания ее внебрачной дочерью короля с 2013 года, когда Альберт II еще находился у власти. Тогда адвокаты предложили ей получить признание монарха после его смерти.

Отмечается, что мать Боэль баронесса Сибилл де Селис Лонгшам, у которой был роман с королем, долгое время скрывала от нее имя отца, когда же оно выяснилось, муж баронессы исключил ее дочь из числа наследников.

В 2013 году Альберт II подписал акт отречения от престола в пользу своего сына Филиппа, после чего он сохранил титул короля, но потерял юридическую неприкосновенность.

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