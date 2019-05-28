Прямой эфир

СМИ прозвали новый смартфон Xiaomi Redmi K20 Pro убийцей флагманов

0
Фото: Xiaomi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro. Об этом 28 мая сообщает портал Phone Arena, назвавший новинку убийцей флагманов.

Трубка зовет: зачем россияне покупают дорогие смартфоны
Средний чек на гаджеты вырос в I квартале на 7%

Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855. На нем же функционируют устройства из премиальных линеек других компаний, таких как Samsung и LG.

Диагональ дисплея Redmi K20 Pro составляет 6,4 дюйма. Устройство оснащено конструкцией с двумя камерами (20-мегапиксельная фронтальная и 48-мегапиксельная основная), которая выдвигается из корпуса при запуске соответствующего приложения.

В базовой комплектации смартфон оснащен 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб хранилища, в самой же производительной версии смартфона эти показатели составляют 8 Гб и 256 Гб соответственно. При этом слота под карту microSD в устройстве нет.

Заряжается смартфон за 80 минут при помощи технологии быстрой зарядки, емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Продажи Redmi K20 Pro стартуют в Китае 1 июня, его стоимость будет варьироваться от $361 до $434 в зависимости от комплектации.

Ранее, в апреле, стало известно, что Xiaomi подала патент на дизайн смартфона с выступающей «челкой». На зарегистрированных эскизах изображены три модели. Все они обладают полноэкранным дисплеем, а на выступе размещены двойная селфи-камера и разговорный динамик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Xiaomi выпустила пульт дистанционного управления
Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017