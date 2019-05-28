СМИ прозвали новый смартфон Xiaomi Redmi K20 Pro убийцей флагманов

Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro. Об этом 28 мая сообщает портал Phone Arena, назвавший новинку убийцей флагманов.

Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855. На нем же функционируют устройства из премиальных линеек других компаний, таких как Samsung и LG.

Диагональ дисплея Redmi K20 Pro составляет 6,4 дюйма. Устройство оснащено конструкцией с двумя камерами (20-мегапиксельная фронтальная и 48-мегапиксельная основная), которая выдвигается из корпуса при запуске соответствующего приложения.

В базовой комплектации смартфон оснащен 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб хранилища, в самой же производительной версии смартфона эти показатели составляют 8 Гб и 256 Гб соответственно. При этом слота под карту microSD в устройстве нет.

Заряжается смартфон за 80 минут при помощи технологии быстрой зарядки, емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Продажи Redmi K20 Pro стартуют в Китае 1 июня, его стоимость будет варьироваться от $361 до $434 в зависимости от комплектации.

Ранее, в апреле, стало известно, что Xiaomi подала патент на дизайн смартфона с выступающей «челкой». На зарегистрированных эскизах изображены три модели. Все они обладают полноэкранным дисплеем, а на выступе размещены двойная селфи-камера и разговорный динамик.