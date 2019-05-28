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МИД России вызвал посла Испании

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Испанского посла Вальдеррама Пареха вызвали в МИД России в связи с заявлениями исполняющего обязанности министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаления в связи с «недружественными» высказываниями Борреля.

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«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных», — сообщили во вторник, 28 мая, на официальном сайте МИД России.

23 мая в интервью изданию El Periodico Боррель отозвался о России как о «старом враге», когда его спросили о геополитических вызовах, стоящих перед Евросоюзом. Он отметил, что в последнее время Россия «превращается в угрозу» и призвал европейские страны объединить силы в противостоянии ей. Дипломат также назвал «врагами» президента США Дональда Трампа и премьера Венгрии Виктора Орбана.

4 апреля польский генерал Вальдемар Скшипчак назвал Россию главным врагом Польши. Он заявил, что в случае «агрессии» России страны Запада применят ядерное оружие и это будет наиболее разумный вариант.

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