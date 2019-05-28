Страховой дом ВСК стал лауреатом премии «Компания года – 2018»

Страховой дом ВСК стал лауреатом ежегодной национальной бизнес-премии «Компания года – 2018» в номинации «Страховая компания». Таким образом, страховщик вошел в число лучших российских предприятий.

Ранее компания получала эту награду дважды — в 2013 и 2015 годах.

На торжественной церемонии награждения диплом «Компания года» победителю вручили генеральный директор Московской международной бизнес-ассоциации Александр Борисов и двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Светлана Хоркина.

Генеральный директор ВСК Олег Овсяницкий поблагодарил членов экспертного совета за высокую оценку деятельности компании. По его словам, такое высокое признание — результат командной работы, заслуга профессионалов, работающих в компании уже 27 лет. «Безусловно, мы будем продолжать внедрять новые идеи и технологии, применять свои знания и опыт для того, чтобы наши клиенты и партнеры чувствовали поддержку надежной компании», — добавил он.

Традиционно премия вручается лидерам основных сегментов российского бизнеса. В этом году эксперты отметили финансовую устойчивость и надежность ВСК, а также постоянное расширение страхового сервиса в интересах клиентов. В 2018 году компания выпустила мобильное приложение «ВСК страхование», где в режиме онлайн можно не только купить полис без звонков и визитов в офис страховой компании, но и дистанционно урегулировать страховое событие.

Ежегодная национальная премия «Компания года», учрежденная в 1998 году, стала общественным институтом, не только поощряющим самые успешные компании, но и создающим имидж российского бизнеса. Победителями становятся наиболее яркие и значимые представители своих отраслей.

Страховой дом ВСК работает на рынке страхования с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам.