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ВСК начнет страховать пользователей YouDo

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Фото: Depositphotos
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Страховая компания ВСК и сервис по поиску исполнителей YouDo заключили соглашение сроком на пять лет и запускают совместный продукт. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 19 февраля.

Первой услугой в рамках данного проекта станет страхование гражданской ответственности исполнителей. Со II квартала 2019 года YouDo будет обеспечивать мгновенную страховку при выполнении различных заданий, а в случае наступления страхового случая (например, получения повреждений или утраты вещей) начнет выплачивать компенсацию. Решения по каждому случаю будут приниматься максимум два дня, а возмещение убытков может составить до 100 тыс. рублей.

Сооснователь сервиса YouDo Денис Кутергин отметил, что платформа стала первым p2p-маркетплейсом в России, «запустившим страхование пользователей через партнера и в онлайне».

«Рассчитываем, что страховые продукты ВСК для заказчиков и исполнителей YouDo будут играть такую же роль, как ОСАГО — для всех участников дорожного движения», — подчеркнул он.

Генеральный директор страхового дома ВСК Олег Овсяницкий со своей стороны заявил, что компания намерена активно внедрять передовые решения в страховании и видит большие перспективы в сотрудничестве с YouDo.

«Уверен, что новый продукт окажется полезным большинству пользователей — по нашим прогнозам, уже в этом году под защитой нашего продукта будет 5–6 тыс. заданий», — рассказал он.

По словам Овсяницкого, в ближайшем будущем планируется внедрение еще ряда решений. Например, проверенным и активным исполнителям YouDo с помощью механизма мгновенной оценки рисков ВСК будет компенсировать перерывы в результате болезни, предоставлять покрытие по добровольному медицинскому страхованию, а также по страхованию от несчастных случаев.

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