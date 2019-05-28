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Госдума в I чтении приняла законопроект о создании реестра лишенных родительских прав лиц

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Фото: Depositphotos
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Госдума в первом чтении поддержала законопроект о создании реестра лиц, лишенных родительских прав. Об этом пишет НСН.

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Отмечается, что в случае принятия законопроекта попавшие в реестр граждане не смогут быть усыновителями, опекунами и попечителями.

В настоящее время лица, лишенные родительских прав или ограниченные в них по решению суда, а также отстраненные от обязанностей недобросовестные опекуны и попечители не имеют права снова усыновлять или брать под опеку детей. Вместе с тем такие случаи периодически выявляются из-за того, что отсутствует налаженный процесс обмена информацией между компетентными органами, естественного старения и разрушения бумажных документов с решениями об отмене опеки и попечительства. Например, происходит так, что дети, уже находившиеся в трудной жизненной ситуации, вновь попадают в семьи к непорядочным, а порой и опасным людям, сообщает телеканал «360».

Реестр лиц, лишенных родительских прав, предлагается создать для решения этой проблемы. «Такая база данных поможет предотвратить устройство сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, которые лишены этого права по закону», — заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

В пояснительной записке к документу сказано, что в реестре также будет указано основание, по которому граждане не смогут быть усыновителями, опекунами и попечителями, а также сроки внесения информации о них в базу данных и основания прекращения учета. Помимо этого, в документе уточняется порядок, по которому будет проводиться обмен информацией об указанных лицах между ведомствами. Также в реестр будут вноситься данные в анкету ребенка, оставшегося без попечения родителей.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2020 года, пишет RT.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в Госдуме предложили лишать родительских прав за участие детей в несанкционированных акциях.

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