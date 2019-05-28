Госдума поддержала компенсацию ипотеки многодетным семьям

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает «РИА Новости».

Документ предоставляет правительству право устанавливать меры государственной поддержки многодетных семей для улучшения их жилищных условий. Агентом выступило АО «Дом.рф», отмечает НСН.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от разных фракций 6 мая внесли законопроект, позволяющий оказывать помощь семьям по погашению ипотечного кредита после рождения третьего или последующих детей. По словам Володина, проект закона направлен на реализацию послания президента России Владимира Путина.

«Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей», — пояснил он.

Необходимые для этого средства имеются, отмечается на сайте нижней палаты парламента.