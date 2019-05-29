Врожденный порок: как живет самопровозглашенная Республика Косово

Самопровозглашенная Республика Косово вновь привлекла к себе внимание всего мира. После провала очередного раунда переговоров между Приштиной и Белградом по урегулированию статуса спорной территории последовали новые инциденты. Утром 28 мая косовский спецназ вторгся на территорию сербских муниципалитетов и арестовал несколько десятков человек, включая двух сотрудников миссии ООН. «Известия» подготовили фотогалерею, помогающую понять, как живет сегодня этот проблемный балканский регион
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Хотя самопровозглашенная Республика Косово признана лишь несколькими государствами мира, у нее имеются собственные вооруженные силы. Служат в них почти исключительно этнические албанцы
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Этот подбитый сербский танк стоит рядом с Фуштице как напоминание о войне
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Около 90% населения Косово — этнические албанцы. В столице республики, Приштине, они составляют абсолютное большинство
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Хотя экономика Косово показывает рост с 2008 года, она остается одной из самых отсталых в Европе
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
В ходе войн 1991–1999 годов все стороны конфликта были замешаны в этнических чистках и массовых убийствах мирного населения
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Значительная часть оставшихся в Косово сербов живет в северной части города Косовска-Митровице. Юг Митровице преимущественно албанский по этническому составу, о чем недвусмысленно свидетельствуют граффити на стенах
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Большинство косовских албанцев исповедуют ислам, и многие склоняются к радикальным формам религии
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
В северной части Косовска-Митровице нередко можно увидеть демонстративно выставленные флаги Сербии
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Старики, мирно играющие в шахматы в одном из кафе Митровице, в 1990-х наверняка принимали участие в войне. Многие сегодня предпочитают не вспоминать, кто на чьей стороне воевал
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Офицер полиции Косово следит за порядком во время крестного хода православных сербов в преимущественно албанском Призрене
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Этот крест стоит на дороге, ведущей из Косовска-Митровице к столице Сербии, Белграду
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