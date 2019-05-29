Врожденный порок: как живет самопровозглашенная Республика Косово

Самопровозглашенная Республика Косово вновь привлекла к себе внимание всего мира. После провала очередного раунда переговоров между Приштиной и Белградом по урегулированию статуса спорной территории последовали новые инциденты. Утром 28 мая косовский спецназ вторгся на территорию сербских муниципалитетов и арестовал несколько десятков человек, включая двух сотрудников миссии ООН. «Известия» подготовили фотогалерею, помогающую понять, как живет сегодня этот проблемный балканский регион