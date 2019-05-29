Конечная в Красноярске: Олег Окулов покидает баскетбольный «Енисей»

Заслуженный тренер России Олег Окулов покидает БК «Енисей», где работал с 2015 года и сумел повторить лучший результат в истории клуба. Контракт наставника команды подошел к концу, и стороны решили не продлевать его. Об этом «Известиям» сообщил агент Олега Окулова Станислав Рыжов. Тем не менее, без работы 53-летний специалист не останется. Уже в ближайшее время будет официально объявлено, что он возглавит московский клуб «Руна-баскет», который добился повышения в классе и будет выступать в Суперлиге-1.

Дольше Олега Окулова на посту главного тренера «Енисея» работал только нынешний генеральный директор клуба Владимир Петроковский (2001–2008). За четыре года Окулов сумел один раз вывести команду в плей-офф Единой лиги (второй раз в истории, впервые красноярцы пробились в плей-офф в 2014 году). В сезоне-2016/17 красноярцы стали главным открытием чемпионата, одержав 13 побед и заняв шестое место. Центровой красноярцев Фрэнк Элегар тогда вошел в символическую пятерку турнира, а форвард красноярцев Сулейман Браимо был признан лучшим «шестым» игроком Единой лиги. В плей-офф «Енисей» уступил «Химкам», но Окулов получил новый двухлетний контракт.

Увы, последние два сезона оказались не такими удачными для команды. В сезоне-2017/18 она замкнула турнирную таблицу (всего шесть побед), а в нынешнем году заняла девятое место, но задолго до финиша чемпионата потеряла шансы на выход в плей-офф. Хотя и такой результат вполне можно назвать удовлетворительным, учитывая, что клуб имеет один из самых скромных бюджетов в турнире (меньше только у «Автодора» и «Пармы»). Тем не менее руководство красноярцев посчитало, что нужны изменения.

— Четыре сезона — солидный срок для любого тренера во главе клуба Единой лиги, — пояснил Станислав Рыжов. — Олег Окулов достойно отработал этот период во главе «Енисея» и получил великолепный опыт. Могу сказать, что расставание прошло по-дружески. Стороны благодарны друг другу за совместную работу.

Новым местом работы одного из самых харизматичных тренеров станет «Руна-баскет».

— В ближайшее время «Руна-баскет» объявит о подписании контракта с Олегом Окуловым, — отметил источник «Известий» в московском клубе. — В следующем году команда будет выступать в Суперлиге-1, поэтому было решено пригласить опытного тренера, имеющего победный опыт.

Олег Окулов дважды в карьере выигрывал Суперлигу-1 — с «Уралом» (2011/12, 2012/13). Также он успел потренировать петербургский «Спартак» (2006–2007), латвийский «Лиепаяс» (2008-2009) и череповецкую «Северсталь» (2009–2011). В юности Окулов был сварщиком Балтийского завода, водителем автобуса в Санкт-Петербурге и таксистом. Свой путь в спорте он начал в качестве детского баскетбольного тренера в Адмиралтейской СДЮСШОР Санкт-Петербурга и дорос до наставника команды Единой лиги.

«Енисей» после расставания с Олегом Окуловым занялся поисками главного тренера. Сейчас на этот пост рассматривается порядка 10 кандидатов.

— Мы разговариваем как с российскими, так и с иностранными тренерами, но до конкретного предложения дело пока не дошло, — пояснил «Известиям» генеральный директор «Енисея» Владимир Петроковский. — Не хотелось бы затянуть с назначением нового специалиста, учитывая, что надо комплектовать команду на следующий год.

БК «Енисей» был создан в 1981 году на базе Красноярского политехнического института.