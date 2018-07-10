Сулейман Браймо покидает «Енисей»

БК «Енисей» не стал продлевать контракт форварда Сулеймана Браймо. 28-летний баскетболист покидает команду после двух лет, проведенных в Красноярске.

Эту информацию «Известиям» подтвердил главный тренер «Енисея» Олег Окулов.

— Сулейман Браймо уходит из «Енисея», — рассказал он. — У него есть предложения от других клубов, и у нас есть ряд вопросов к его игре. Так что это обоюдное решение.

При этом сам Олег Окулов продолжит тренировать команду в следующем сезоне. Об этом «Енисей» уже объявил в официальном аккаунте в Twitter.

— Для меня эта новость не стала неожиданностью — у меня был действующий договор с клубом, — пояснил наставник. — Мы постараемся доказать, что завершившийся сезон был случайностью.

В минувшем розыгрыше Единой лиги красноярский клуб с результатом «6 побед — 18 поражений» занял последнее место в регулярном чемпионате. Хотя год назад команда заняла шестое место, гарантировав себе место в плей-офф за три тура до окончания чемпионата.

Сулейман Браймо был лидером «Енисея» — в прошедшем сезоне Единой лиги нигериец набирал по 10,9 очка и 6,9 подбора в среднем за игру. В 2017 году форвард получил награду «Лучшему шестому игроку сезона». Начиная большинство матчей на скамейке запасных, Браймо набирал 13 очков, 5 подборов, 1,8 передачи и 1,8 перехвата в среднем за игру.

До перехода в «Енисей» в активе нигерийца не было больших свершений и громких титулов. Большая часть его карьеры прошла в экзотических по баскетбольным меркам странах, а единственный сезон в Европе Сулейман отыграл в скромном немецком «Гиссене». Однако под руководством Олега Окулова игрок раскрыл свой талант. Помимо надежной защиты Браймо был очень полезен в нападении, а свои недостатки он компенсировал сумасшедшей работоспособностью. По окончании сезона-2016/17 игроком интересовался краснодарский «Локомотив-Кубань», но в последний момент сделка сорвалась.

По информации «Известий», сейчас Сулейман Браймо имеет ряд предложений из чемпионата Франции и Италии.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter