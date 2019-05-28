Уровень воды поднялся в реках Уссурийска

Из-за сильных осадков в Уссурийске поднялся уровень воды. Серьезный ущерб пока не зафиксирован.

По данным местной администрации, за ночь в Уссурийске выпало порядка 35 мм осадков. Уровень воды в реках на территории городского округа вырос на 8–13 см. Об этом сообщает ИА UssurMedia. Транспортное сообщение сохраняется со всеми селами Уссурийска.

Энергетики зафиксировали три случая отключения электричества из-за падения деревьев на ЛЭП. Два отключения произошло на территории Уссурийска, одно — в Каймановке. Последствия отключения устранены.

Вероятность осадков в городе сохранится 29 мая.