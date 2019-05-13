Песню об Уссурийске представят на военно-патриотическом фестивале

В Уссурийске 18 мая пройдет третий военно-патриотический фестиваль «Найди себя», на котором ожидается 10 тыс. зрителей. На мероприятии музыкальная группа «Голубые береты» представит новую песню о городе.

Заявки на участие в фестивале подали около 80 патриотических клубов. Запланированы выступления военнослужащих, выставка военной техники. Завершит программу выступление «Голубых беретов», сообщает ИА UssurMedia. В настоящее время ансамбль дописывает музыку к песне об Уссурийске.

Напомним, две НКО Хабаровского края получат деньги на реализацию своих патриотических проектов. Им выделят 1,8 млн рублей на проведение уроков «Живая история» и военно-исторического фестиваля. Проекты стали победителями Всероссийского конкурса на предоставление грантов.