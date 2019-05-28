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Почти 5 тыс. доноров Тверской области получат денежную выплату

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В Тверской области в этом году ежегодную денежную выплату получат почти 5 тыс. человек, награжденные знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР». На эти цели предусмотрено 74,3 млн рублей.

В сдаче крови на территории региона активно участвуют молодежь, студенты колледжей и вузов. В прошлом году благодаря им было заготовлено около 8 тыс. л цельной крови — донорами стали почти 7 тыс. человек, четверть из них приняли участие в донорском движении впервые, пишут «Тверские ведомости».

Губернатор региона Игорь Руденя выразил мнение, что проведение подобных акций способствует формированию активной гражданской позиции у молодого поколения и позволяет привлечь в ряды доноров неравнодушных людей.

В Тверской области проводится модернизация учреждений службы крови, направленная на укрепление материально-технической базы, закупается высокотехнологичное оборудование, внедряются современные процедуры.

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