Туристскую полицию создадут в Приморском крае

Власти Приморского края обсуждают создание в регионе туристской полиции. Структура будет заниматься внештатными ситуациями, кражами и потерей вещей путешественников.

Предложение о создании специализированной полиции озвучил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков. По его словам, помимо внештатных ситуаций, туристская полиция могла бы проверять правомерность проведения экскурсий для иностранцев. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Губернатор Олег Кожемяко поддержал инициативу и уточнил, что власти региона, возможно, будут ходатайствовать о создании структуры перед правительством РФ. По словам главы региона, главная задача – чтобы туристам было комфортно.

В 2018 году поступления от предприятий туристской области в Приморье составили 4,3 млрд рублей.