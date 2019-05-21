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Санавиация Приморья провела в небе свыше 200 часов с начала года

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В Приморском крае с начала 2019 года санитарная авиация доставила в медучреждения 70 пациентов. Вертолеты провели в небе порядка 210 часов.

Как рассказали РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации края, наибольшее количество часов числится на счету «северного» борта. В департаменте здравоохранения уточнили, что дислоцируемый в Кавалерово вертолет провел в воздухе 120 часов. Чуть меньше налетал «южный» борт — на его счету 90 часов 10 минут.

В мае санавиация пока что выполнила наименьшее количество полетов. На сегодняшний день их пять. Среди пациентов значатся только взрослые.

В регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013–2020 годы. Это поспособствовало развитию санитарной авиации в Приморье и приближению медицинской помощи для сельских жителей.

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