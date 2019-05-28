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Названа сумма ущерба от аварий в ракетно-космической отрасли

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Фото: ТАСС
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В период с 2010 по 2018 годы ущерб от аварий в российской ракетно-космической отрасли превысил 35 млрд рублей. Непокрытые убытки составляют более 10 млрд рублей, говорится в документации к проекту постановления правительства.

За этот период произошло 11 аварийных пусков, сообщает «РИА Новости». Сумма ущерба почти в 13 раз превысила расходы на страхование, сума возмещения превышает эти расходы более чем в семь раз.

Некоторые аварийные пуски не были застрахованы. Источники возмещения убытков от них не установлены. В частности, только авария «Протон-М» с тремя спутниками привела к убытку в 5 млрд рублей, говорится в документе.

8 апреля Рогозин выступил с инициативой на год лишать премий специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу. Данное распоряжение входит в методику повышения качества работы, разработанную госкорпорацией и внедренную в пилотном режиме.

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