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Просроченные продукты вновь нашли в интернате под Ростовом

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В специализированной школе-интернате в Зерноградском районе Ростовской области нашли продукты с истекшим сроком годности. Проверку проводила региональная прокуратура.

Как сообщает RostovGazeta со ссылкой на надзорное ведомство, установлено, что сухофрукты, из которых варили напитки, были заражены амбарным вредителем. На фруктах обнаружили белый налет. Кроме того, у специалистов возникли претензии к качеству сливочного масла и квашеной капусты.

Отмечается, что аналогичные нарушения находили в том же самом интернате во время проверки в марте. Тогда виновных привлекли к ответственности. Как показала повторная проверка, директор интерната выводов не сделал.

Материалы проверки направили в Роспотребнадзор. Учреждение может быть оштрафовано на 600 тыс. рублей.

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