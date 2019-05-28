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Сквер возле татарского драмтеатра достроят в Уфе ко Дню города

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В Уфе ко Дню города планируют достроить сквер около татарского государственного драматического театра «Нур». Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в мэрии города, которое состоялось во вторник, 28 мая.

В мэрии отметили, что название нового сквера горожане выберут сами. Ко Дню города, который традиционно празднуется 12 июня, также планируют завершить строительство фонтана на площади Ленина и ревизию городских сетей освещения, установить иллюминации, пишет «МедиаКорСеть».

Кроме того, в рамках подготовки к празднику уделяется большое внимание озеленительным работам. На данный момент посажено 12 тыс. кустарников и 12 тыс. саженцев деревьев.

В День города будут работать 20 фонтанов, а основные праздничные действия развернутся на площади Ленина, в конгресс-холле «Торатау», в парке «Ватан» и монументе Дружбы. После окончания мероприятий будет организована уборка мусора.

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