Форум об эпосе «Урал-батыр» проходит в Уфе в преддверии Фольклориады

В Госсобрании Башкирии открылась Международная научно-практическая конференция «Башкирский народный эпос «Урал-батыр» и духовное наследие народов мира». Она проводится в рамках подготовки к VI Всемирной фольклориаде – 2020 и направлена на объединение усилий специалистов для обсуждения наследия и популяризации духовных и культурных ценностей народов мира.

В Уфе собрались ведущие научные деятели в области устного народного творчества Башкортостана, Татарстана, Тывы, Хакасии, Республики Саха и многих других регионов России, а также Казахстана, Кыргызстана, Турции, Туркмении и Узбекистана, депутаты Государственной Думы России и Госсобрания Башкортостана. Как передает ИА «Башинформ», на форуме состоится презентация издания эпоса «Урал-батыр» на якутском языке, осуществленная учеными Республики Саха.

Данный эпос вобрал в себя древнюю мифологию и является настоящим памятником башкирской словесности. В нем представлен широкий спектр воззрений, уходящих своими корнями в недра первобытно-общинного строя. Сюжет построен на описании борьбы Урал-батыра за счастье людей со злыми силами природы, воплощенными в образах драконов, дивов, змей и т.д.

В следующем году в республике Башкортостан состоится IV Всемирная фольклориада, которая может стать самой крупной — ожидается участие около 100 коллективов с пяти континентов. Подготовка и проведение мероприятия финансируются из федерального бюджета.