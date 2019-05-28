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Пьяный водитель «Газели» насмерть сбил пешехода в Башкирии и скрылся

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В городе Благовещенске (Республика Башкортостан) «Газель» наехала на мужчину. От полученных травм пешеход погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

Авария произошла вечером в понедельник, 27 мая, на Социалистической улице. Неустановленный водитель за рулем «Газели» допустил наезд на 27-летнего местного жители. По предварительным данным, мужчина шел по краю проезжей части, пишет «Башинформ».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил различные телесные травмы, от которых скончался на месте. Водитель после наезда скрылся.

В ведомстве отметили, что в ходе розыскных мероприятий сотрудникам ГИБДД удалось установить личность и задержать водителя. Им оказался 52-летний мужчина, который не имел водительского удостоверения. Также выяснилось, что на момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Начато расследование, добавили в ведомстве.

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