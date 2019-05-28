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Медведь пришел на детскую площадку под Красноярском

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Крупный медведь гулял по улицам и зашел на детскую площадку в поселке городского типа Северо-Енисейск Красноярского края. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев.

Информацию о гуляющем по райцентру звере подтвердили в краевом главке МВД.

Сотрудники полиции пытались отогнать медведя в лес, но он не реагировал на шум.

В ответ на действия полицейских, медведь кинулся в сторону людей, из-за чего им пришлось застрелить животное.

В конце апреля сообщалось, что медведь напал на сотрудника геолого-разведывытельной станции в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Пострадавший был эвакуирован на вертолете в больницу краевого центра.

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