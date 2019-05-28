Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
В документе представлены показания диспетчеров, свидетелей и данные радаров.
Крушение произошло 31 марта под Франкфуртом. Диспетчеры на вышке в аэропорту Эгельсбаха рассказали, что дали указание пилоту Epic-LT при заходе на посадку сделать левосторонний разворот. Однако в этот момент крен воздушного судна достиг 30-45 градусов.
На половине разворота самолет «нырнул» носом и вертикально врезался в землю.
Ранее источники «Коммерсанта» сообщили, что пилот перед заходом на посадку отключил систему радиолокационного управления и перешел на визуальный полет, однако в это время скорость самолета снизилась до критических отметок, из-за чего Epic-LT вошел в плоский штопор.
По данным BFU, полное расследование крушения займет около года.
На борту разбившегося Epic-LT находились Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Все трое погибли.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
В апреле СМИ назвали основную версию крушения самолета.