Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.

В документе представлены показания диспетчеров, свидетелей и данные радаров.

Крушение произошло 31 марта под Франкфуртом. Диспетчеры на вышке в аэропорту Эгельсбаха рассказали, что дали указание пилоту Epic-LT при заходе на посадку сделать левосторонний разворот. Однако в этот момент крен воздушного судна достиг 30-45 градусов.

На половине разворота самолет «нырнул» носом и вертикально врезался в землю.

Ранее источники «Коммерсанта» сообщили, что пилот перед заходом на посадку отключил систему радиолокационного управления и перешел на визуальный полет, однако в это время скорость самолета снизилась до критических отметок, из-за чего Epic-LT вошел в плоский штопор.

По данным BFU, полное расследование крушения займет около года.

На борту разбившегося Epic-LT находились Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Все трое погибли.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

В апреле СМИ назвали основную версию крушения самолета.