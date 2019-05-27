«Ростех» допустил поставки боеприпасов Соединенным Штатам

В «Ростехе» назвали условия поставок Вашингтону боеприпасов к российскому стрелковому оружию. В предприятии пояснили, что это возможно, если Соединенные Штаты отменят мешающие этому ограничения, отметили в госкорпорации.

Торговля российскими боеприпасами

Россия способна поставлять на мировой рынок полный спектр боеприпасов к боевому, служебному и гражданскому оружию советского или российского стандартов, уточняет «Газета.ру». По основным характеристикам современные российские боеприпасы признаны лучшими в мире, добавили в компании, сообщает «РИА Новости».

«Для поставок соответствующих патронов США выделяют финансирование, регулярно объявляя тендеры на закупку патронов к оружию советского/российского стандартов», — резюмировали в госкорпорации.

В Пентагоне купят российские патроны

Ранее в понедельник, 27 мая, сообщалось, что США закупят российские боеприпасы. Заявка на покупку патронов, не используемых НАТО, разместило на сайте правительства США подразделение Пентагона, отвечающее за закупки необходимых для американской армии боеприпасов,

Позициями в заказе стали, в частности, патроны для пистолетов Токарева, Макарова и автомата Калашникова (5,45 и 7,62 калибра ) и ряда пулеметов.