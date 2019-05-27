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Кнессет Израиля одобрил законопроект о самороспуске

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Израильский парламент (кнессет) в первом чтении одобрил законопроект о самороспуске для проведения новых выборов, пишет в понедельник, 27 мая, The Times of Israel.

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Решение о роспуске парламента поддержали 65 депутатов, против были 43, воздержались шесть человек. Отмечается, что Израиль оказался перед необходимостью новых выборов в кнессет из-за затягивания процесса коалиционных переговоров, которые ведет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Переговоры необходимы для формирования правительства.

10 апреля правая партия действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» победила при подведении итогов парламентских выборов, которые состоялись в стране 9 апреля. Оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» оказался на втором месте.

Согласно процедуре, президент Израиля Реувен Ривлин провел консультации с партиями, прошедшими в парламент. Затем он поручил формирование правительства одному из лидеров партий, который, по его мнению, имеет наибольшие шансы заручиться поддержкой парламентского большинства. Им стал Нетаньяху.

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