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Москвич продал квартиру матери и пропил деньги с проститутками

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Фото: Depositphotos
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Житель Москвы написал в полицию заявление о грабеже. Он рассказал правоохранителям, что снял деньги с банкомата, часть которых отдал дочери, а другую часть украли.

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По данным РЕН ТВ, москвич действительно снял деньги, которые получил от продажи квартиры своей матери. Однако потратить он их мог самостоятельно.

Как рассказала его бывшая жена, он давно вел аморальный образ жизни, в частности, употреблял много алкоголя.

Сам москвич признался, что в течение трех дней — с 21 по 23 мая — развлекался с друзьями и пользовался услугами элитных проституток, которым платил по 30 тыс. рублей. Он признал, что плохо помнит происходящее и мог потратить вырученные от продажи жилья деньги.

Ранее в мае сообщалось, что в Лучегорске пьяный мужчина вытолкнул беременную девушку с пятого этажа. Пострадавшая получила перелом позвоночника в двух местах.

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