Старые покрышки вывезут с территории Липецка

Старые автомобильные покрышки начали вывозить с территории Липецка. Шины опасны для экологии, сообщили в департаменте охраны окружающей среды города.

Специалисты уточняют, что покрышки разлагаются до 40 лет. При этом они выделяют порядка 15 видов вредных веществ, в числе которых продукты распада каучука. Шины относят к отходам 4-го класса опасности, их не рекомендуется вывозить на мусорные полигоны и использовать для благоустройства. Об этом пишет GOROD48.

В городе насчитывается порядка 1,5 тыс. покрышек. Информация о местах складирования шин уже собрана городскими властями. Покрышки будут вывозить в пункт переработки, их превратят в резиновое покрытие для игровых и спортивных площадок.

Первая партия шин уже вывезена из 19 микрорайона. Планируется, что еженедельно из города будут вывозить до 150 покрышек.