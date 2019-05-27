МИД Эфиопии извинился на публикацию карты Африки без Сомали

Министерство иностранных дел Эфиопии извинилось за карту Африки, размещенную на сайте ведомства, на которой отсутствует Сомали. Вместо этого государства на карте изображена территория самопровозглашенного Сомалиленда — не признанной международным сообществом страны.

«Мы искренне сожалеем о том, что этот инцидент мог вызвать путаницу и недопонимание», — цитирует BBC News сообщение ведомства.

В эфиопском МИДе не объяснили, как «недостоверная и неприемлемая» карта появилась на официальном сайте.

Недостоверная карта вызвала бурю возмущения в соцсетях, поскольку Эфиопия и Сомали имеют давний территориальный спор. В частности, в 1977–1978 годах страны вели войну за эфиопскую приграничную провинцию Огаден, населенную преимущественно сомалийцами. Победу в этом конфликте одержала Эфиопия. Отношения между двумя государствами несколько улучшились после того, как в 2018 году премьер-министром Эфиопии стал Абий Ахмед Али, который взял курс на снижение напряженности в регионе.