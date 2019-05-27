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МИД Эфиопии извинился на публикацию карты Африки без Сомали

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Фото: BBC/Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia
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Министерство иностранных дел Эфиопии извинилось за карту Африки, размещенную на сайте ведомства, на которой отсутствует Сомали. Вместо этого государства на карте изображена территория самопровозглашенного Сомалиленда — не признанной международным сообществом страны.

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«Мы искренне сожалеем о том, что этот инцидент мог вызвать путаницу и недопонимание», — цитирует BBC News сообщение ведомства.

В эфиопском МИДе не объяснили, как «недостоверная и неприемлемая» карта появилась на официальном сайте.

Недостоверная карта вызвала бурю возмущения в соцсетях, поскольку Эфиопия и Сомали имеют давний территориальный спор. В частности, в 1977–1978 годах страны вели войну за эфиопскую приграничную провинцию Огаден, населенную преимущественно сомалийцами. Победу в этом конфликте одержала Эфиопия. Отношения между двумя государствами несколько улучшились после того, как в 2018 году премьер-министром Эфиопии стал Абий Ахмед Али, который взял курс на снижение напряженности в регионе.

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