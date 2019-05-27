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Кудрин оценил рост экономики России в 2019 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Рост российского ВВП в 2019 году составит 1%. Таким мнением поделился глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в понедельник, 27 мая.

В конце 2018 года при утверждении бюджета финансист приводил свои оценки выполнения цели по росту экономики, пишет «РИА Новости». «Официальная цель была 1,3%, а я всегда говорил, что она будет около 1% или ниже», — поделился Кудрин с журналистами.

«Я сохраняю свой прогноз», — подчеркнул глава Счетной палаты, отметив, что рост экономики будет положительным, но ниже 1%.

Ранее в мае министр экономического развития Максим Орешкин заявил об отсутствии в России сформированной экономической модели, при которой страна могла бы прийти к темпам роста на уровне 3% и более.

Для улучшения показателей нужно повысить инвестиционную активность и качество инвестиций в экономику, отметил министр.

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