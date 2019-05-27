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«Школа промывки» золота откроется в Магадане

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В Магадане на базе Северо-Восточного научно-исследовательского института планируют открыть «Школу промывки». Желающих научат мыть золото «дедовским» способом.

Как сообщили ИА MagadanMedia в управлении информационной политики правительства региона, курс рассчитан на четыре занятия по два часа. Желающих научат мыть золото классическим способом при помощи лотка и кайла.

В 2018 году знания в этой области получили более 30 жителей Колымы. Интерес к этому курсу объясняют тем, что в регионе проходят единственные в России соревнования по промывке драгоценного металла «Старательский фарт».

«Золотой фестиваль» пройдет 13 июля на берегу Охотского моря. Призовой фонд в этом году составляет 2 млн рублей. На данный момент подано 88 заявок на участие.

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