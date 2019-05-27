Сбившую инспектора ДПС школьницу осудили в Челябинске

В Челябинске вынесен приговор в отношении 16-летней школьницы, которая за рулем Mercedes совершила наезд на инспектора ГИБДД. Девушку осудили за грабежи и вымогательства в отношении одноклассников.

По данным следствия, школьница отбирала у других учениц ювелирные украшения, а затем сдавала их в ломбард. Подсудимая частично признала свою вину в двух эпизодах, она компенсировала ущерб потерпевшим. Еще по двум эпизодам несовершеннолетняя отрицала свою вину, пишет ИА «Ура.ру».

Девушка приговорили к 2,5 года лишения свободы условно, а также двухлетнему испытательному сроку.

Проверка в отношении школьницы проводилась после ДТП с ее участием. Девушка села за руль Mercedes и совершила наезд на сотрудника ДПС. Кроме того, школьница повредила другой автомобиль, остановленный инспекторами. При обыске в доме школьницы обнаружено оружие и патроны.