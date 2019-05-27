Прямой эфир

Президент ФК «Бавария» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

0
Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/Sven Simon
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Ули Хенесс посоветовал защитнику Джерому Боатенгу покинуть команду. Об этом пишет Sky Sports.

«Боатенгу нужен новый вызов. Кажется, ему нет больше места в нашем клубе. Я бы посоветовал ему искать новую команду», — приводит его слова «Газета.ру».

Контракт 30-летнего футболиста с немецким клубом рассчитан до конца сезона-2020/21. За клуб Боатенг выступает с 2011 года. За это время он семь раз становится чемпионом Германии, четыре раза завоевывал Кубок страны и выигрывал Лигу чемпионов. В прошедшем сезоне Боатенг провел 28 матчей за «Баварию», отметившись двумя голевыми передачами, пишет «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что руководство немецкой команды готово расстаться с футболистом в предстоящее трансферное окно, если поступит достойное предложение, пишет RT. Портал transfermarkt.de оценивает Боатенга в €30 млн.

В конце марта немецкий ФК «Бавария» подписал контракт с игроком мадридского «Атлетико» и защитником сборной Франции по футболу Лукасом Эрнандесом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фанат «Баварии» вставил в глаз эмблему клуба
Футболист Эрнандес покинет ЦСКА

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017