Президент ФК «Бавария» посоветовал Боатенгу покинуть клуб
Президент мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Ули Хенесс посоветовал защитнику Джерому Боатенгу покинуть команду. Об этом пишет Sky Sports.
«Боатенгу нужен новый вызов. Кажется, ему нет больше места в нашем клубе. Я бы посоветовал ему искать новую команду», — приводит его слова «Газета.ру».
Контракт 30-летнего футболиста с немецким клубом рассчитан до конца сезона-2020/21. За клуб Боатенг выступает с 2011 года. За это время он семь раз становится чемпионом Германии, четыре раза завоевывал Кубок страны и выигрывал Лигу чемпионов. В прошедшем сезоне Боатенг провел 28 матчей за «Баварию», отметившись двумя голевыми передачами, пишет «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что руководство немецкой команды готово расстаться с футболистом в предстоящее трансферное окно, если поступит достойное предложение, пишет RT. Портал transfermarkt.de оценивает Боатенга в €30 млн.
В конце марта немецкий ФК «Бавария» подписал контракт с игроком мадридского «Атлетико» и защитником сборной Франции по футболу Лукасом Эрнандесом.