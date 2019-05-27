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В Ростовской области попрощались с аналоговым телевидением

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В Ростовской области прошел флешмоб, приуроченный к предстоящему отключению аналогового эфирного вещания. Волонтеры устроили мероприятие под названием «Запуск цифровых воздушных змеев».

Акция началась с зарядки, которую провела официальный представитель физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Ростовской области, обладательница титулов «Миссис Планета – 2015» и «Миссис Вселенная – 2017» Людмила Матуа.

После этого участники приступили к запуску воздушных змеев с логотипами каналов, с которыми предстоит распрощаться обладателям аналогового ТВ.

«Через семь дней аналоговое телевещание будет отключено в Ростовской области. В историю уйдет целая эпоха телевидения: очень много знаменитых имен, хороших передач. Это была хорошая и добрая история, и это самое главное! На смену этой истории придет новая эра цифрового телевидения», — прокомментировал министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

В свою очередь директор филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Дмитрий Лелюк отметил, что отключение аналога — это «два шага вперед».

Аналогичные акции под девизом «Всё будет четко!» прошли еще в 34 регионах страны.

24 мая в Олимпийском парке Сочи прошло шоу аэростатов. Мероприятие также было организовано в честь старта третьей волны перехода на цифровое эфирное телевещание.

В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Первой на новый формат перешла Тверская область, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов страны. В рамках второй волны 15 апреля отключение аналогового телевидения произошло в 20 субъектах России, включая Москву и Подмосковье. 3 июня стартует третья волна перехода на «цифру». Она затронет 36 регионов, включая Краснодарский край и Ростовскую область. Заключительный этап отключения «аналога» в оставшемся 21 регионе пройдет 14 октября.

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