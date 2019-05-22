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В Сочи 20 аэростатов поднимутся в небо в честь перехода на цифровое вещание

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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24 мая в Олимпийском парке Сочи пройдет красочный праздник, посвященный старту третьей волны перехода на цифровое эфирное телевещание. В небо поднимутся 20 аэростатов высотой 25 м каждый с логотипами центральных телеканалов, затем состоятся световое шоу и концерт популярных исполнителей.

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В праздничных мероприятиях примут участие замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, представители администрации Краснодарского края, а также ведущие федеральных и региональных телеканалов. За музыкальную часть будут отвечать певица Ёлка и группа Burito, сообщает «Россия сегодня».

Краснодарский край и еще 35 регионов России уже 3 июня окончательно откажутся от аналогового сигнала и будут бесплатно принимать в цифровом эфире 20 общедоступных телеканалов и три радиоканала.

В течение 2019 года Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового эфирного вещания к цифровому. Первой на новый формат перешла Тверская область, затем к ней присоединились еще 27 регионов, в том числе Москва и Подмосковье.

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