Губернатор Иркутской области попал в больницу

В пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области «Известиям» подтвердили госпитализацию главы региона Сергея Левченко. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона сообщало, что Левченко находится в командировке в Москве и с его здоровьем всё в порядке.

«Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 25 мая госпитализирован в лечебное учреждение. Причина обращения — болевой синдром в связи с травмой спины», — рассказали «Известиям» в пресс-службе губернатора.

Отмечается, что Левченко был оставлен в лечебном учреждении для дополнительных обследований. По оценкам врачей, срок обследования — три дня, а состояние здоровья главы региона опасений не вызывает.

Утром 27 мая о госпитализации Левченко стало известно из социальных сетей и Telegram-каналов. Источник ТАСС в органах власти региона сообщил, что губернатор находится в больнице из-за проблем с почками.

«Сергей Левченко госпитализирован в Иркутскую областную клиническую больницу. Под вопросом его участие в Петербургском международном экономическом форуме, который будет проходить 6–8 июня», — сообщил собеседник журналистов.

Левченко является губернатором Иркутской области с октября 2015 года. В прошлом он был депутатом Государственной думы третьего, пятого и шестого созывов.