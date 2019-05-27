Прямой эфир

Губернатор Иркутской области попал в больницу

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области «Известиям» подтвердили госпитализацию главы региона Сергея Левченко. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона сообщало, что Левченко находится в командировке в Москве и с его здоровьем всё в порядке.

«Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 25 мая госпитализирован в лечебное учреждение. Причина обращения — болевой синдром в связи с травмой спины», — рассказали «Известиям» в пресс-службе губернатора.

Отмечается, что Левченко был оставлен в лечебном учреждении для дополнительных обследований. По оценкам врачей, срок обследования — три дня, а состояние здоровья главы региона опасений не вызывает.

Утром 27 мая о госпитализации Левченко стало известно из социальных сетей и Telegram-каналов. Источник ТАСС в органах власти региона сообщил, что губернатор находится в больнице из-за проблем с почками.

«Сергей Левченко госпитализирован в Иркутскую областную клиническую больницу. Под вопросом его участие в Петербургском международном экономическом форуме, который будет проходить 6–8 июня», — сообщил собеседник журналистов.

Левченко является губернатором Иркутской области с октября 2015 года. В прошлом он был депутатом Государственной думы третьего, пятого и шестого созывов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Коллега Вилли Токарева не смог подтвердить факт госпитализации шансонье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017