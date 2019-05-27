Проект морского порта под Калининградом получил поддержку Кремля

Президент России Владимир Путин поддержал проработку проекта по созданию глубоководного порта в поселке Янтарном Калининградской области. Об этом пишет в понедельник, 27 мая, «Коммерсант» со ссылкой на письмо помощника главы государства Андрея Белоусова Путину.

По данным издания, Белоуcoв предложил рекомендовать властям региона до 1 июля разработать и представить в правительство России бизнес-план проекта, а к 1 сентября поручить кабмину рассмотреть его с точки зрения возможного участия государства и привлечения иностранных инвесторов.

Отмечается, что мощность порта может достичь 48 млн т, общая стоимость проекта — 200 млрд рублей, в том числе 50 млрд рублей из бюджета. Для реализации проекта в числе прочего требуется доказать эффективность перевозок грузов относительно других портов РФ.

Ранее 27 мая стало известно, что строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Taвридa» в Крыму. Монтаж ведется на трех переходах из 30, которые будут построены на 250 км трассы.